شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي زملكاوي يطير للسنغال غدا لتجهيز استقبال البعثة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الزمالك، سفر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي، بصحبة أحد الإداريين، إلى السنغال مساء غدا الخميس، لتجهيز كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة البعثة البيضاء هناك، قبل سفر السفر الكروي بالكامل السبت المقبل على متن طائرة خاصة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، على سفر بعثة الأبيض إلى السنغال صباح السبت المقبل بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ويسافر الدكتور محمد أسامة إلى السنغال قبل بعثة الزمالك بـ 48 ساعة، للتأكد من جودة فندق الإقامة وتجهيز كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة للبعثة هناك، لتجنب تعرض أي فرد سواء لاعب أو عضو بالجهاز الفني أو الإدارى أو الطبي لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما سيقوم رئيس الجهاز الطبي للزمالك، بالتنسيق مع إدارة الفندق في السنغال، على الوجبات الخاصة بالبعثة طوال فترة الإقامة، بعد إلغاء فكرة اصطحاب شيف خاص خلال رحلة الفريق إلى السنغال، لاكتشاف إصابته بفيروس كورونا وظهور عينته إيجابية، ليقرر مسئولو الزمالك عدم سفر شيف بديل إلى السنغال، خاصة بعد التأكد من وجود شيف تونسي في فندق إقامة البعثة البيضاء هناك، وسبق التعامل معه حيث أقامت بعثة الزمالك في نفس الفندق أثناء ملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا الموسم الماضي.