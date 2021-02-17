شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني يتابع مباراة الاتحاد وسيراميكا قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد الغني لاعب الزمالك، على متابعة مباراة الاتحاد وسيراميكا، المقامة حاليا في الدوري المصري وتشير نتيجتها لتعادل الفريقين، وذلك قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ووصل منذ قليل فريقي الزمالك والإسماعيلي، إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا للمباراة التي ستجمعهما في السابعة والنصف مساء.

ويتصدر الأبيض قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة عدم الاستهانة بالإسماعيلي أو النظر لترتيبه في جدول الدوري بالوقت الحالي، خاصة أنه نادي كبير ومباراته مع الأبيض تكون جماهيرية وقوية على مدار تاريخ الناديين.

ووجه المدير الفني البرتغالي باتشيكو، تحذيرا للاعبي الزمالك من انتفاضه فريق الإسماعيلي، مؤكدًا أن هذه المباريات تكون خارج التوقعات لأنها مباريات قمة وبالتالي يجب الحذر من المنافس بغض النظر عن نتائجه السابقة فى المباريات خلال الفترة الماضية.

وحرص باتشيكو على مشاهدة عدد من مباريات الإسماعيلي السابقة فى مسابقة الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الدراويش، وتحديد الطريقة الأنسب للتعامل مع المباراة.