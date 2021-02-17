شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يؤدون صلاة المغرب في استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

شهد أخر ظهور للفارس الأبيض ببطولة الدوري فوزاً على زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الأسبوع الثانى عشر للمسابقة ، فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري.

يأمل الزمالك في تحقيق فوز جديد على الإسماعيلي يوسع فارق النقاط مع الأهلي إلى 8 نقاط، مع 3 مباريات أقل لحامل اللقب، من أجل زيادة الضغط على الفريق الأحمر ليصبح مُطالباً بالفوز بكل المؤجلات لاستعادة الصدارة.

كما أن مباراة الليلة هي البروفة الأخيرة قبل السفر للسنغال في 20 فبراير الجارى لمواجهة تونجيث فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري التي يرغب الفارس الأبيض في تحقيق اول فوز بدور المجموعات خلالها لتعويض التعادل أمام بطل الجزائر.

طالب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات والخروج من الكبوة التي يمر بها بأسرع وقت، لعدم التعمق في الخطر الذي يلتف حول رقبته، وتجنب شبح الهزائم الذي يلاحقه فلم أي يحقق أي فوز في 2021 سوى على لافيينا بالكأس.