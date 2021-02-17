شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتقدم على سيراميكا بهدف الديب في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الاتحاد السكندرى الشوط الأول من مباراته مع سيراميكا متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب في الدقيقة 24 من زمن الشوط.

وتحصل محمد ميدو جابر لاعب سيراميكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 21.

يدير المباراة أحمد الغندور حكما للساحة، ومساعدا حكم: محمود أبوالرجال، ومصطفى حسين، وحكم رابع: عدي إبراهيم، وحكما الفار: عمرو الشناوي ومحمد التابعي.

يدخل سيراميكا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز زعيم الثغر على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري كما تخطى عقبة النجوم بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 11هدف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بإستمرار قطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم في المربع الذهبى للدوري رغم حداثة عهدهم بدوري الأضواء والشهرة فيما يسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاستمرار قطار النتائج الجيدة على أمل تحسين موقع زعيم الثغر بجدول المسابقة بعد لعب المباريات المؤجلة.