شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : واقعة "ضياع الكئوس" خطأ في محضر الجرد وليست جريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كئوس من اتحاد الكرة والتي خلصت إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013 ، وعليه تم حفظ التحقيق.

أظهر تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للمراجعة والتفتيش على اتحاد الكرة، إحصاء لعدد الكئوس والميداليات والدروع الموجودة فى خزينة اتحاد الكرة، وعدد الكئوس المفقودة أيضا فى السنوات الأخيرة وتحديدًا وقت حدوث حريق بمقر الجبلاية 2013.وشهد تقرير اللجنة وجود جرد لعدد الكئوس والدروع والميداليات وأثبتت اختفاء 19 كأسا ودرعا وميداليات، وأبرزهم كأس أمم أفريقيا 2010، بالإضافة إلى كأس الاتحاد العربى 2011 ودرع الاتحاد الكويتي ودرع الاتحاد العربي السعودي وكأس دورة الإمارات، ودرع الاتحاد السوري، وكأس أفريقيا ستانلس ودرع رابطة المعلقين ودرع الاتحاد اللبنانى