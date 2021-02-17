شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعرض الرحيل عن المقاولون لرفع الحرج والإدارة ترفض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.
أضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن اللاعبين أيضاً ضغطوا على عماد النحاس للبقاء في قلعة الجبل الأخضر رافضين رحيله، وتعهدوا بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة.
واصل المشرف على الكرة أن الفريق يلازمه سوء حظ غريب ولانملك سوا الدعم والمساندة للجهاز ونأمل ان تتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف أنعماد النحاس قدم الموسم الماضى نتائج واداء اكثر من رائع ولكن هذا الموسم الحالى يلازمه سوء توفيق وسنعمل على علاج الاخطاء وكلنا ثقه في النحاس وجهازه المعاون .
وحقق فريق أسوان بقيادة مديره الفنى علاء عبد العال الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 / 0 فى إطار المباراة التى جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، أحرز الهدف عبد العزيز موسى " زيزو " لاعب أسوان لفريقه أمام ذئاب الجبل فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول .
و خاض ذئاب الجبل المباراة بمعنويات منخفضة بعد وداع كأس مصر أمام بتروجت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما شهد أخر ظهور له بالدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تعادل تماسيح النيل مع الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة.
وفشلت محاولات عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب فى مطالبة لاعبيه بتصحيح أوضاع الفريق لاسيما بعد تغريم كل لاعب 50 الف جنيه بعد وداع الكأس في المقابل نجح علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده منذ توليه مسئولية تدريب زهرة الجنوب خلفاً لسامى الشيشينى.