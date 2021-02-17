شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لنادى الزمالك يعبر عن استيائه من تناول "أون تايم سبورتس" لمباراة النادى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي انتهجته قناة "أون تايم سبورتس" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم" خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي، حيث قام البرنامج بالإساءة للناديين الكبيرين، عندما أشار التقرير إلى مانصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت) وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.

وأضافت اللجنة أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.

وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.

من جانب آخر أبدت اللجنة دهشتها من كم الإشاعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة ممنهجة والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليا كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات و الأكاذيب.

وناشدت اللجنة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحرص على استقاء أي معلومة تخص النادي من مصادرها الرسمية وعبر المتحدث الإعلامي للنادي حيث لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شؤون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات.

ومع التقدير الكامل من اللجنة لكل وسائل الإعلام التي تلتزم الصدق والموضوعية فإنها تناشد الجميع بالبعد عما يثير ويستفز مشاعر الجماهير حتى ننجح جميعا في نبذ التعصب في ملاعبنا.