شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يرفع شعار "لا وقت للراحة" بتدريبات مكثفة من داخل الجيم..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر عن جزء من تدريباته من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى، حيث ظهر وهو يتدرب بجدية كبيرة داخل الجيم، وعلق على الفيديو بكتابة : "العمل ثم العمل ثم العمل، لا وقت للراحة".



مروان محسن

من ناحية أخرى تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى حول مستوى مروان محسن مهاجم الفريق، وذلك بعد انتصار الأهلى على المريخ السودانى أمس، قائلاً: "لدى قناعات لا تتغير وهى بما أننا بدأنا الموسم فنحن نحتاج لكل لاعب فى الفريق، وكل الناس هتلعب وهتشارك ومرة تكون موفقة ومرة لاء، وده وضع طبيعى، ودورى تهيئة الأوضاع لكل عناصر المنظومة"، أضاف إن رامى ربيعة مستمر مع الفريق وسيحصل على فرصة المشاركة فى المرحلة المقبلة".



مروان محسن

ويعد الفوز بثلاثية هى الثالثة للأهلى فى مستهل مشواره بدور المجموعات، وتعود المناسبة الأولى فى نسخة 1999، عندما تمكن الأهلى من الفوز على شوتنج ستارز النيجيرى فى ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق شادى محمد ومحمد جودة وأحمد بلال.



مروان محسن فى صورة أخرى

وعاد الأهلى خلال مباراته أمس الثلاثاء ليفتتح مشواره بدور المجموعات لنسخة 2001 بالفوز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الأهلى فى تلك المباراة علاء إبراهيم وصنداى وسجل أحمد أبو مسلم الهدف الثالث.

وتعد ثلاثية الأهلى أول ثلاثية نظيفة فى مستهل مشواره بمرحلة المجموعات فى تاريخ مشاركاته بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبات الفوز الذى حققه الأهلى على حساب المريخ السودانى هو أفضل انطلاقة للفريق بمرحلة المجموعات، وأكبر فوز منذ قيام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتعديل لوائح البطولة وتطبيق دورى المجموعات.