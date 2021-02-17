شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى بعد تكريمه من الاتحاد الإماراتى: كلماتكم وثنائكم يزيدني تحديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عصام الحضرى حارس منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، الشكر للاتحاد الإماراتى لكرة القدم على حسن استقباله وتكريمه على مشواره ومسيرته الرائعة.

وكتب عصام الحضرى عب حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "شكرا سعادة محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على حفاوة استقبالكم وتكريمي بدرع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأضاف الحضرى: "كلماتكم وثنائكم على شخصي وتاريخي الرياضي أمر يزيدني تحديا وإصرارا لاستكمال مسيرتي ونقل خبراتي كلاعب إلى مجال التدريب وتطوير حراسة المرمى".





وكان عصام الحضرى، حارس مرمى فريقى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، قد خاض فترة معايشة بنادى الشارقة الإماراتى برفقة شيخ مدربى حراس المرمى فكرى صالح، والمحاضر الآسيوى حسن مقيم للحصول على مزيد من الخبرات فى عالم تدريب الحراس، في يناير الماضى.