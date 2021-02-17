شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أحمد حسن حصد البطولات من جميع الأندية التى لعب لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر ونجم الأهلى والزمالك السابق، لقُب بأكثر اللاعبين مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 184 مباراة، كما يعد الصقر اللاعب الوحيد الذى أحرز بطولات مع كل الأندية التى لعب لها سواء داخل مصر أو خارجها، حيث بدأ أحمد حسن مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة، وفى موسم 1993-1994 انتقل إلى نادى أسوان ، ثم انضم للمنتخب الأوليمبى موسم 1994-1995 فى عهد الرومانى ستايكو، ولكنه لم ينل فرصته الحقيقية إلا عندما تولى الهولندى رود كرول مهمة تدريب المنتخب الأوليمبى، ثم انتقل أحمد حسن فى الموسم التالى إلى النادى الإسماعيلى وكان يتولى تدريب الفريق وقتها أسامة خليل.

وفى أول مباريات اللاعب مع الدراويش ساهم فى فوز الفريق على الترجى عام 95 بهدف مجدى الصياد، ليصل الإسماعيلى للدور نصف النهائى للبطولة الأفريقية، وساهم حسن بعد ذلك مع الإسماعيلى فى حصول الدراويش على كأس مصر 96-97 تحت قيادة على أبو جريشة.

بعد فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998 ، انتقل إلى نادى كوجالى سبور التركى حتى عام 2000، وفى موسم 2000/2001 انتقل إلى نادى دينيزليسبور، وفى عام 2001 انتقل إلى نادى غنتشليربيرليغى التركى، ولعب معهم حتى عام 2003، ثم انتقل إلى نادى بشكتاش التركى، ولعب معهم حتى عام 2006، ثم انتقل للعب مع نادى أندرلخت البلجيكى بعد فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006.

والتحق بصفوف الأهلى منذ بداية موسم 2008/2009، حتى اختتم مشواره مع القلعة الحمراء فى 10/7/2011 حينما وجه الجهاز الفنى للفريق الأحمر الشكر له معلناً بذلك عدم وجود نية لدى النادى لتجديد التعاقد معه، وانتقل إلى نادى الزمالك فى موسم 2010/2011 وقضى موسمين به وفاز مع نادى الزمالك ببطولة كأس مصر 2013.

وأعلن الصقر فى 30 نوفمبر 2013 اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب، دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب فى وجود شوقى غريب قبل أن يرحل عن منصبه.