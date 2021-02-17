شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لـ تليفزيون الخليج 365 :أنا أسرع من محمد صلاح.. و "ابنى" لا يستفز الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن من يقلل من حجم إنجاز النادى الأهلى الحاصل على برونزية كأس العالم للأندية فى النسخة التى اختتمت مؤخرا فى العاصمة القطرية الدوحة يتمنى أن يكون مكان الفريق للوصول إلى ما حققه الأحمر، مشيرا إلى أنه يرى أنه يوجد من يتمنى وقوع النادى الأهلى ليصل إلى مكانة أقل من مكانته .

و تحدث ياسر ريان فى تعطية خاصة على تليفزيون الخليج 365 فى حوار أجرته معه ندى مجاهد عن هجوم الجماهير على مروان محسن مقدما له نصيحة عدم التركيز مع السوشيال ميديا و رفع رأسه .

كما تحدث ريان عن نجله أحمد ياسر ريان لاعب النادى الأهلى المعار إلى سيراميكا كليوباترا فى ظل مطالبات الجماهير بعودته لهجوم الأهلى ، قائلا " نجلى عاوز يكون ليه دور فى النادى الأهلى مش تواجد وخلاص" .

و قال ياسر ريان أنا لو مدرب النادى الأهلى سأطالب بوجود مروان محسن و أحمد ياسر ريان مع بعض، وذلك على حسب خطة اللعب فى كل مباراة ، مشيرا إلى أن نجله يحترم نادى الزمالك و كل أندية مصر و لا صحة لما يتردد حول استفزازه لجماهير القلعة البيضاء .

و إسترجع ياسر ريان خلال حديثه كواليس انضمامه للنادى الأهلى قائلا أن الراحل صالح سليم رئيس الأهلى السابق لم يشاهده قبل التعاقد معه أثناء لعبه فى المنصورة ، و قال له "مادام الناس متفقة عليك يبقى أنت لاعب كويس"، مشيرا إلى أنه وافق على الجلوس مع مسئولى نادى الزمالك لرفع قيمة انتقاله للأهلى فقط .

يرى ياسر ريان أنه أسرع من محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى خاصة فى المسافات البعيدة .

