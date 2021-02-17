شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على الإنتاج الحربى بهدف أحمد الشيخ في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق غزل المحلة في التقدم بهدف نظيف على الإنتاج الحربى في الشوط الأول، من المباراة المقامة حاليا على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد في الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، بعدما وضعها على يسار حارس الإنتاج الحربى.

ويدخلا الإنتاج بمعنويات منخفضة عقب وداع كأس مصر بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد في الوقت القاتل، بينما شهد أخر ظهور للإنتاج الحربى خسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري، بينما خسر الفلاحين من سيراميكا بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط للهروب من مراكز القاع بالدوري ، ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة، في المقابل يسعى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاستعادة نغمة الانتصارات لتحسين مركز الفريق بجدول المسابقة.