لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 الإسماعيلي.. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي عند السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حارس مرمى: محمد فوزي.

خد الدفاع: عبدالله جمعة، مروان صحراوي، أحمد كاستلو، حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب وشيلونجو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الجزيري

وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة

بداية سريعة لأحداث المباراة فمرت خمس دقائق أولى وسط سيطرة نسبية من قبل الإسماعيلي الذي طالب لاعبه حسين السيد بركلة جزاء في الدقيقة 4 بداع دفع أحمد فتوح ظهير الزمالك له ولكن لم احتسب الحكم الكرة ركلة مرمى ثم وصل الإسماعيلي بفرصة أخرى بتمريرة طويلة في اتجاه محمد صادق ولكن أبو جبل كان أقرب لها وأمسكها داخل منطقة الجزاء.

واصل فريق الإسماعيلي الضغط دون أي خطورة حتى ظهرت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 11 ولكن ارتطمت تسديدة أوباما في دفاع الإسماعيلي.

رد الإسماعيلي في الدقيقة 13 بكرة خطرة فتواجد شيلونجو وشكري نجيب على حدود منطقة الجزاء أمام ثلاثة مدافعين من الزمالك ولكن شكري نجيب سدد في النهاية بجسد مدافعي الزمالك.

الدقيقة 17 كاد يخطف الإسماعيلي هدفًا بعدما أساء محمود علاء تقدير عرضية شكري نجيب وكادت تصل لشيلونجو داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها طارق حامد، ليرد الزمالك بهجمة في الدقيقة 18 كادت أن تكون خطرة حال وصولها لأوباما بحدودمنطقة الجزاء ولكن أبعدها.

وفي الدقيقة 20 كاد يتقدم الزمالك بتهيئة أحمد أبو الفتوح الكرة داخل منطقة الجزاء لسيف الجزيري الذي سددها بيد محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

الدقيقة 28: كاد يتقدم الإسماعيلي بعدما أخطأ محمد أبوجبل ولكن لم يستغل محمد الشامي الكرة وأرسل تسديدة بطريقة "لوب" بعيدة عن المرمى.