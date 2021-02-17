3 تبديلات في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، المقررة على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وأجرى باتشيكو 3 تبديلات عن مواجهة الزمالك الأخيرة أمام المولودية، حيث دفع بالثلاثي سيف الجزيري، غير المقيد أفريقيا، بدلا من مروان حمدي.

كما دفع باتشيكو بمحمود عبدالرازق شيكابالا أساسيًا، بدلا من فرجاني ساسي، وأحمد فتوح بدلا من عبدالله جمعة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود علاء– محمود حمدي "الونش"- حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد– إمام عاشور

وسط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل.