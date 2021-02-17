تشكيل الإسماعيلي.. شيلونجو يواجه الزمالك وبابل وبن يوسف بين البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن البوسني دراجان بونيتش المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل الفريق في مواجهة الزمالك التي تقام اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ13 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

ويعتمد الإسماعيلي في تشكيله للمباراة على الثنائي الهجومي شكري نجيب، وبنسون شيلونجو، فيما يتواجد من الأطراف كل من محمد صادق ومحمد الشامي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي أري بابل لاعب منتخب أنجولا، إضافة إلى التونسي فخر الدين بن يوسف.

وتكون تشكيل الإسماعيلي من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، مروان صحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي.

الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.

ويتواجد بين البدلاء كل من: محمد صبحي، محمد هاشم، عماد حمدي، رضوان شريفي، عمر الوحش، نادر رمضان، فخر الدين بن يوسف، أري بابل، زياد طارق.