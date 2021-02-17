النيابة العامة: "ضياع الكؤوس" من اتحاد الكرة خطأ وليس جريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً حول تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضياع عدة كؤوس رياضية من مقره بوسط القاهرة في الفترة الماضية.

وجاء في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيد من حسين حلمي رئيس القطاع القانوني بالاتحاد حول تلقي مذكرة رسمية من النيابة العامة حول نتائج التحقيقات بشأن الكؤوس المفقودة.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن النيابة العامة أكد أن واقعة اختفاء الكؤوس ليس بها أي جريمة، لكنها تعد خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه إلى أن النيابة العامة حفظت التحقيق الأمر، ليتم بذلك غلق الملف الذي شغل الرأي العام في الفترة الأخيرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اختفاء عدة كؤوس رياضية من مقره، ليتم تداول الأمر في الإعلام المصري والإفريقي والعالمي، مع توجيه بعض الاتهامات حول التقصير في الحفاظ على المقتنيات التاريخية للاتحاد.