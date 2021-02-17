المقاولون يوضح موقفه من استمرار عماد النحاس مع فريقه عقب النتائح السيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة بالنادي، إن مجلس إدارة ناديه، برئاسة محسن صلاح متمسك تماماً بالجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ولانية على الإطلاق في التغير أو البحث عن جهاز فني جديد.

وأشار عادل، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن الفريق يلازمه سوء حظ غريب، قائلاً:"ولانملك سوى الدعم والمساندة للجهاز ونأمل أن تتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح المشرف على الكرة بنادي المقاولون، أن عماد النحاس قدّم الموسم الماضي نتائج وأداء أكثر من رائع ولكن هذا الموسم الحالي يلازمه سوء توفيق:"سنعمل على علاج الأخطاء وكلنا ثقه في النحاس وجهازه المعاون".

وهُزم المقاولون بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره أسوان في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ويحتل المقاولون المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة جمعهم من 13 مباراة.