بيان رسمي.. أون تايم سبورتس تعتذر للزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية التي تدير مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بيانا رسميا، بعد الخطأ التحريري الذي تم رصده عبر شاشة القناة عن مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وأحالت المتحدة المسؤولين عن هذا الخطأ للتحقيق، مع اتخاذ إجراءات رادعة، وقدمت اعتذارا عن هذا الخطأ.

وجاء بيان المتحدة كالتالي:

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إدارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقرير عاجل عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة أون تايم سبورتس يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وبعرض هذا التقرير على إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري علي الهواء مباشرة.

كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ اجراءات رادعة.

وأكد صالح على اعتذار ادارة القناة عن هذا الخطأ حتي وإن كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك، وأكد أن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية."