غزل المحلة يهزم الانتاج الحربي.. وسيراميكا ينجو من السقوط أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق نادي غزل المحلة فوزا على نظيره الانتاج الحربي، بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر في دوري we المصري.

وسجل أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة هدف اللقاء الوحيد لفريقه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وعاد المحلة إلى طريق الانتصارات في الدوري، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 17 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الانتاج الحربي عند النقطة التاسعة في المركز السادس عشر.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة ذاتها بالدوري.

وافتتح كريم الديب أهداف اللقاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة، وعادل شريف دابو النتيجة في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وتصدى عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا، لركلة جزاء من كريم الديب لاعب الاتحاد في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

واحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما أصبح رصيد سيراميكا 20 نقطة في المركز الرابع.