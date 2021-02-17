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الامارات | تغريدة نيمار الساخرة تعرضه للعقوبة

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهدداً بعقوبة الإيقاف لمباراتين في ، بسبب "تغريدة" ساخرة له على احتساب ركلة جزاء لبرشلونة ضد فريقه في دور الـ16 من المسابقة.

وكان الحكم الهولندي بيورن كيبرز قد احتسب ضربة جزاء مشكوك في صحتها لمصلحة سجل منها الأرجنتيني ليونيل هدف التقدم لكن الفريق الكاتالوني لم يحافظ على تقدمه بعد توهج الفرنسي كيليان مبابي وقيادته لباريس سان جيرمان للفوز 4-1.

وقال نيمار (29 عاماً) الغائب عن مباراة أمس الثلاثاء بداعي الإصابة في التغريدة على حسابه في "تويتر" إنه مندهش من قرار الحكم باحتسابه ركلة الجزاء الغريبة.

وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية ومنها "ماركا" الإسبانية و"ليكيب" الفرنسية التغريدة وعلقوا عليها بأن عقوبة قد يتعرض لها النجم البرازيلي بحسب ما هو منصوص عليه في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي تحظر كل ما يمكن أن يمثل خرقا لقواعد السلوك، سواء بالقول أو الكتابة.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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