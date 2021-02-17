شكرا لقرائتكم خبر عن بثلاثة الوحدة.. الرائد يغرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زاد فريق الوحدة من معاناة مضيفه الرائد بعد تفوقه عليه بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاحية لقاءات الجولة ١٩ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تقدم فريق الرائد بهدف مبكر عن طريق منصور الحربي (د: ١٦) إلا إن الوحدة تمكن من قلب النتيجة بثلاثية جاءت عن طريق إنسيلمو (هدفين ٤٤، ٦٦)، هيرناني (٩٠+٤)، وبهذه النتيجة حقق الوحدة فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة ٢٧ محتلاً المركز السادس، فيما تلقى الرائد خسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند ١٩ نقطة وفي المركز الرابع عشر.