شكرا لقرائتكم خبر عن ميدفيديف يهزم مواطنه روبليف ويبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

حجز الروسي دانييل ميدفيديف مكانه في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأربعاء بفوزه على صديقه ومواطنه أندريه روبليف 7-5 و6-3 و6-2، ليمدد سلسلة انتصاراته إلى 19 مباراة.

وهذه الهزيمة الرابعة على التوالي لروبليف أمام ميدفيديف الذي لم يخسر مباراة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وتفوق المصنف الرابع ميدفيديف في كل مواجهاته السابقة أمام روبليف دون خسارة أي مجموعة، ولم تكن النتيجة مختلفة في ملعب رود ليفر الأربعاء.

وقال ميدفيديف في مقابلة بالملعب: «مواجهة شاقة جداً ومن الصعب اللعب يومياً في أستراليا وسط حرارة تبلغ 40 درجة، ولكن يجب أن تعتاد على الأجواء، وكانت درجة الحرارة 20 في بعض الأيام».

وأضاف: «تبادلنا الكرات بشكل مذهل ومن الصعب اللعب ضد صديق، لكننا ننافس بقوة، والآن أحتاج إلى فوز للوصول إلى النهائي. كانت واحدة من أفضل مبارياتي، وتفوقت عليه في ثلاث مجموعات وبدون شوط فاصل، لذا أنا سعيد جداً».

وحسم الفائز بالبطولة الختامية للموسم المواجهة بضربة أمامية، لينتظر موعداً مع الإسباني رفائيل نادال المصنف الثاني أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس.

وسيلتقي الروسي أصلان كاراتسيف الصاعد من التصفيات مع المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي يوم الخميس وسط تطلعات بخوض نهائي روسي خالص يوم الأحد.

وقال ميدفيديف عن كاراتسيف المصنف 114 الذي يبلغ 27 عاماً في مشاركته الأولى بالقرعة الرئيسية لإحدى البطولات الأربع الكبرى: «هذا مذهل وأنا سعيد من أجل أصلان. إنه يصنع تاريخاً ولا أعرف ماذا فعل خلال فترة الوباء، لكن أتخيل أنه تدرب بقوة فقط».

وواصل القول: «إذا كانت المواجهة روسية في النهائي، فسيكون حلماً أصبح حقيقة، لكننا سنخوض مباراتين صعبتين في قبل النهائي، وهذا جيد للتنس الروسي».