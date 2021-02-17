شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري العراقي مستمر رغم الحظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكدَ رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، موافقة مجلس الوزراء العراقي ولجنة الصحة النيابية على استمرار منافسات الدوري الممتاز خلال الأيام المقبلة، واستثناء فرق الأندية في التنقل أثناء أيام الحظر الجزئي والكلي.

وقالَ بنيان في بيان، إن الهيئة التطبيعية خاطبت عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، ورئيس الوزراء وكذلك الصحة النيابية، بعدم تأجيل منافسات الدوري الممتاز إلى إشعار آخر بسبب قرارات لجنة الصحة النيابية بخصوص الموجة الثانية لفيروس «كورونا».

وأضافَ، أن الدوري الممتاز سيستمر خلال الأيام المقبلة، وذلك بجهود كبيرة قام بها عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات الماضية، بعد الحصول على استثناء رسمي من قبل رئيس الوزراء وكذلك لجنة الصحة النيابية، فيما سيتم تأجيل كل المسابقات الأخرى إلى إشعار آخر، وتشمل منافسات الدرجة الأولى ودوري الصالات والشاطئية، ودوري الفئات العمرية الذي من المؤمل أن ينطلق قريباً.

وأشارَ بنيان إلى أن منافسات المرحلة الثانية للدوري الممتاز ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، وسيتم استمرار مباريات الدوري بعدها بشكل انسيابي حسب الجدول الذي ستحدده لجنة المسابقات، ولا صحة للأنباء التي تشير إلى خوض مباريات الدوري يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وتابع، أن هناك موافقة رسمية بخصوص تنقل الأندية بين المحافظات أثناء أيام الحظر، موضحاً، أن مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، ستقام وسط إجراءات وقائية مشددة لجميع العاملين والمتواجدين في ملعب المباراة، وستكون هناك عقوبات إدارية بخصوص المخالفين، وذلك من أجل سلامة الجميع.