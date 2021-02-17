شكرا لقرائتكم خبر عن الميناء العراقي يغلق تدريباته بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن المكتب الإعلامي لنادي الميناء الرياضي العراقي عن إصابة، عادل ناصر، مدرب فريق الميناء الأول لكرة القدم بفيروس «كورونا».

وأكد المكتب في بيان، أن إدارة نادي الميناء الرياضي قررت غلق الوحدات التدريبية لفريقها الكروي الأول بعد تزايد عدد الإصابات بوباء «كورونا».

وأضاف، أنه ومن أجل سلامة اللاعبين وحسب البرتوكول المتبع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن إدارة نادي الميناء ستخضع جميع لاعبيها للفحص الدوري بالتعاون مع صحة محافظة البصرة.

يذكر أن فيروس «كورونا» كان قاسياً في العام الماضي مع الكرة العراقية عندما تسبب بوفاة النجوم أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي وعبد الكريم سلمان.