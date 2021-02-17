شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى و هانى و طاهر نجوم فبراير فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شهر فبراير 2021 فى الأهلى شهر " محمد الشناوى و محمد هانى و طاهر محمد طاهر " فى ظل تألقهم المبهر سواء فى كأس العالم للأندية التى شهدت خطف النادى الأهلى للميدالية البرونزية عن جدارة و إستحقاق و من ثم التألق فى ضربة البداية الأفريقية أمام المريخ السودانى .

استحق محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، أن يكون كلمة السر في حصد النادي الأهلي للميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة، بعد تصديه لركلتي جزاء من لاعبي بالميراس البرازيلي، ليضمن للفريق الأحمر حصد البرونزية الثانية في تاريخه بعد 15 عاماً من الغياب عن الفريق الأحمر، بعد المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

و أصبح الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والسد المنيع الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

محمد هانى

محمد هانى يواصل تالقه بعد إختياره رجل مباراة الأهلى أمام المريخ السودانى فى أفريقيا ،حيث قدم أداء كبير الذى قدمه طوال مشاركته خاصة في لقاء بايرن ميونخ بكأس العالم ولعبه أمام أخطر لاعبي العالم، ليرد على جميع الانتقادات التى وجهت إليه في وقت سابق ويثبت أنه جدير بقيادة الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي.

طاهر محمد طاهر

تألق فى مونديال العالم للأندية والحصول على البرونزية مع فريقه المنضم له حديثا قادما من المقاولون العرب، بعدما نجح فى تقديم مستوى مميزا مع بطل إفريقيا في كاس العالم للأندية، ونال إشادة الجميع من خلال أدائه القوي مع الفريق سواء في مباراة الدحيل التي فاز بها الأهلي أو مباراة البايرن التي خسرها الفريق الأحمر بهدفين.

و نجح طاهر محمد طاهر فى أن يكون صاحب أخطر هجمة للاهلى في المباراة على مرمى بايرن ميونخ، بعدمت انطلق من الجبهة اليسرى واقتحم منطقة الجزاء واتيحت له فرصة تسجيل هدف للأهلي، لكنه فضل مراوغة بواتينج على طريقة ميسي لتضيع الكرة.