شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر عن عدم مشاركة المعارين مع فرقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي عن عدم مشاركة لاعبيه المعارين لأندية الدوري الممتاز مع أنديتهم، رغم أن التوجه كان منح الفرصة في خروج اللاعبين الناشئين للإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة خارج القلعة الحمراء، واكتساب الخبرات الكافية قبل العودة للفريق الأحمر.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف مباراة المريخ السوداني التي أقيمت أمس، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز النسور الحمر بثلاثية نظيفة اعتلى بها صدارة مجموعته.

وجاء قرار خروج اللاعبين الناشئين للإعارة من أجل الحصول على فرص كافية للمشاركة الأساسية خارج الجزيرة، لتكرار تجربة اللاعبين الذين تألقوا خارج الأهلي في الموسم الماضي مثل ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وصلاح محسن والذين عادوا للأهلي بعد الحصول على الخبرات الكافية.

وهناك أكثر من لاعب معار من الأهلي مثل محمد فخري وشادي رضوان ولا يشاركان مع البنك الأهلي وعربي بدر لا يشارك بصفة منتظمة مع الجونة، وفارس طارق لا يشارك بصفة منتظمة مع المقاصة، وصالح نصر المعار لوادي دجلة، فيما يحصل الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر على فرصة المشاركة الأساسية مع سموحة، بينما لم يحصل محمد شكري على الفرصة مع الفريق السكندري حتى الآن، فيما يشارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري بشكل أساسي، بخلاف أحمد العش المنضم من مالية كفر الزيات، والذي لا يشارك بشكل أساسي مع الإسماعيلي.

وكان الجهاز الفني للاهلى يمني النفس في حصول الرباعي على فرصة المشاركة الأساسية، من أجل اكتساب الخبرات وتقييم مستواهم قبل العودة للأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة أو استمرار إعارتهم مجدداً.