شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء عقوبة إيقاف حسين الشحات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتثل حسين الشحات لاعب الأهلي لعقوبة الإيقاف 4 مباريات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على ضوء المشادة التي وقعت بينه وبين مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وكانت سببا في غيابه عن مباريات فريقه الإفريقية ضد سونيديب بطل النيجر "ذهابا وإيابا" ومباراة المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات الإفريقي.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة إيقاف حسين الشحات في مباراة فريقه القادمة ضد سيمبا التنزاني على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه في النسخة الحالية من دوري الأبطال بدءا من مباراة فيتا كلوب بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويعد حسين الشحات صاحب الهدف الوحيد الذي سجله الأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، والذي تم إحرازه في المباراة الافتتاحية ضد الدحيل القطري.

ومن المقرر أن يتم استبعاد حسين الشحات من رحلة سفر الأهلي إلى تنزانيا يوم الجمعة المقبل لمواجهة سيمبا تنفيذا للعقوبة الموقعة على اللاعب من قبل الكاف، على أن يكون متاحا للمشاركة رفقة فريقه بدءا من الجولة الثالثة.