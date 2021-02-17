شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للسباحة يعتمد بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية المقبلة التي تقام على مجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 حتي 10 إبريل القادم مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

ويعد قرار موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية المقبلة ، مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية في حدث أستثنائى بأن تكون بطولة محلية مؤهلة لدورة اوليمبية في إنجاز تاريخي لاتحاد السباحة يضاف إلى إنجازاته السابقة.

وقال المهندس ياسر إدريس بأنه سوف يدعو سباحي المنتخب غير المؤهلين للأوليمبياد من قبل للمشاركة في البطولة، وكذلك السباحين المصريين المتواجدين بالخارج للمشاركة، من أجل تأهيل مزيد من اللاعبين إلى الدورة الأوليمبية، مشيرا بأنه يتوقع مشاركة بعض السباحين من الدول الأخرى في هذه البطولة، التي سوف تلفت أنظار العالم إلى مصر مرة أخرى بقدرتها علي تظيم أحداث رياضية عالمية في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، بعد أن أبهرت مصر العالم بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد مؤخرا، بمشاركة 32 منتخبنا لأول مرة في تاريخ البطولة .