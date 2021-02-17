شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لرحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ظهر اليوم الجهاز الفني والطبي ولاعبي الأهلي مسحة طبية؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي أمس على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية غدا الخميس قبل السفر إلى تنزانيا بعد غد الجمعة، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل .

ويتدرب الأهلي اليوم بدون راحة بعد الفوز على الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة أمس سجلهم محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الأهلي تدريبات خفيفة واستشفاء على هامش مران الفريق الأحمر اليوم قبل الحصول على راحة غدا استعدادا للسفر إلى تنزانيا.