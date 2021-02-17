شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق رسميا على إقامة قمة دورى محترفى اليد بإستاد القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد عن الحصول رسميا على الموافقة الأمنية الخاصة بإقامة مباراة اقمة دورى المحترفين بين فريقى الأهلى و الزمالك و المقرر إقامتها فى السادسة مساء غدا الخميس بإستاد القاهرة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى الموسم المحلى 2020 / 2021 .

وأشار نصر إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت تواصل تنسيقى أمنى بين مسئولو إتحاد كرة اليد ووزارة الداخلية وهيئة إستاد القاهرة بشأن مباراة قمة دورى المحترفين لبحث كافة الأمور التنسيقة الخاصة بالمباراة التى ستقام بدون جمهور .

أصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ ناديا الأهلى و الزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة إستاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية .

جاء تحديد ملعب مباراة القمة فى ستاد القاهرة بعد حضور هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد إلى مقر وزارة الشباب و الرياضة من أجل تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لإنقاذ مباراة القمة من التأجيل فى ظل مطالبة إستاد القاهرة الحصول على الموافقة الأمنية بشأن إقامة اللقاء .

يأتى حضور نصر للوزارة عقب إجتماع مجلس إدارة الإتحاد أمس لتوسط الوزير فى إستعجال الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بإقامة المباراة على صالة إستاد القاهرة بدون جمهور بعد نقلها من صالة حسن مصطفى بعد رفض المسئولين اللعب على الصالة بعد انتهاء بطولة العالم، وطالب مسئولو ستاد القاهرة اتحاد كرة اليد بضرورة إحضار موافقة أمنية لإستضافة مباراة القمة بين فريقى الأهلى و الزمالك فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 .