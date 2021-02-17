شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف لا تنسى للزمالك فى مواجهة الإسماعيلى.. قذيفة شيكابالا ويسارية الثعلب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة الزمالك والإسماعيلي، التى ستقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويطلق عليها "قمة أولاد العم" أو كلاسيكو الكرة المصرية، دائمًا ما اشتهر بالإثارة والقوة، وسبق للفريقان أن التقيا من قبل خلال شهر فبراير فى 9 لقاءات ، فاز الدراويش فى 4 مباريات وتعادل فى ثلاث وخسر مباراتين وله 8 أهداف وعليه 5 أهداف،وحقق كلين شيت فى 6 لقاءات.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

واستعرض الموقع الرسمى للزمالك بعض الأهداف التى لا تنسى للزملكاوية، جاء أبرزها هدف حسام عبد النعيم ويسارية حازم إمام، وقذيفة محمود عبد الرزاق شيكابالا.

هدف حسام عبد النعيم "الأجمل"

ألتقى الزمالك بفريق الإسماعيلي في نهائي كأس مصر عام 1999 باستاد القاهرة الدولي، والذي حقق خلال الأبيض اللقب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ونجح حسام عبد المنعم في تسجيل أحد أجمل أهداف الزمالك المختارة بقذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء والذي كان بمثابة العودة لنقطة الصفر، بعد تقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق محمد صلاح أبو جريشة.

وكان لهدف عبد المنعم قبل نهاية الشوط الأول مفعول السحر على لاعبي الفريق، بعدما قلبوا النتيجة بثلاثية في الشوط الثاني، حيث سجل سامي الشيشيني هدف أبناء ميت عقبة الثاني فيما سجل طارق السعيد الهدف الثالث.

يسارية حازم إمام

في المباراة التي أقيمت بين الزمالك والإسماعيلى بالدور الثاني من موسم 2000 / 2001، كانت دقيقة واحدة فقط كافية لإعادة موقعة الزمالك والإسماعيلي لنقطة الصفر، حيث تقدم جون أوتاكا للإسماعيلي في شوط المباراة الثاني بعد مشاركته بديلا، إلا أن حازم إمام فرض التعادل سريعا مرة أخرى مستغلا مهاراتي المراوغة والتسديد من خارج منطقة الجزاء. ونجح حازم إمام في المرور من بين لاعبين من الإسماعيلي مسددا قذيفة يسارية بمرمى الدراويش، ليعود الفارس الأبيض بنقطة من مدينة الإسماعيلية ساهمت في تتويجه بلقب الدوري في ذلك الموسم.

قذيفة شيكابالا

قاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك الحالي، فريقه للفوز على الإسماعيلي باستاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في موسم 2010 / 2011، بعدما سجل هدفين في شباك الدراويش.

واستغل شيكابالا مهارته الفردية في اختراق دفاعات الإسماعيلي واطلق قذيقة مدوية من خارج منطقة الجزاء مسجلا هدف التعادل لفريقه قبل أن يكتب الفوز بهدف ثان في شوط المباراة الثاني.