شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم المقاولون 1 /0 ويعمق جراحه فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أسوان بقيادة مديره الفنى علاء عبد العال الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 / 0 فى إطار المباراة التى جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، أحرز الهدف عبد العزيز موسى " زيزو " لاعب أسوان لفريقه أمام ذئاب الجبل فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول .

و شهدت المباراة دفاع بإستبسال من جانب لاعبى أسوان وسط محاولات هجومية للتعادل دون جدوى من ذئاب الجبل على مدار الشوطين الأول و الثانى .

و خاض ذئاب الجبل المباراة بمعنويات منخفضة بعد وداع كأس مصر أمام بتروجت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما شهد أخر ظهور له بالدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تعادل تماسيح النيل مع الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة.

وفشلت محاولات عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب فى مطالبة لاعبيه بتصحيح أوضاع الفريق لاسيما بعد تغريم كل لاعب 50 الف جنيه بعد وداع الكأس في المقابل نجح علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده منذ توليه مسئولية تدريب زهرة الجنوب خلفاً لسامى الشيشينى.