شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس ضم قائمة الزمالك الأفريقية بالكامل لرحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، سفر قائمة اللاعبين المقيدين أفريقيا بالكامل إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

يأتي موقف باتشيكو نظرا لسفر بعثة الزمالك عبر طائرة خاصة وبالتالي لن تكون هناك تكاليف إضافية ولمنح المدير الفني الفرصة لاختيار العناصر المناسبة من وجهة نظره لخوض مباراة بطل السنغال باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري لعدم قيده بالقائمة نظرا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون في بطولة الكونفدرالية الموسم الحالي.

كما سيغيب ثنائي حراسة المرمي الناشئين أحمد نادر السيد والسيد عطية عن قائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال نظرا لوجود 3 حراس كبار بالقائمة هم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، وأيضا سيغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لمعاناته من الإصابة.

ويخوض الزمالك في السابعة مساء اليوم، آخر مبارياته المحلية قبل السفر للسنغال باستضافة الإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز، وبعد انتهاء اللقاء ينهي مسئولو الأبيض كافة إجراءات السفر للسنغال.

قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم، يتصدر الأبيض قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويضع مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة القادمة الرتوش الأخيرة على رحلة سفر الفريق الكروي إلى السنغال بعدما نجحت اللجنة المكلفة بإدارة النادي في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى السنغال، واستقر الجهاز الفنى، على سفر بعثة الزمالك صباح السبت المقبل بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، لتحفيز اللاعبين لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات الأفريقي بعد التعادل في أولى المباريات أمام مولودية الجزائر سلبيا بإستاد القاهرة.