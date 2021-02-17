شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة مترجم باتشيكو بالزمالك سلبية و"مسحة جديدة" لتحديد مصير سفره للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نتيجة عينة مسحة كورونا لحسنى خطاب مترجم البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، سلبية، قبل ساعات من السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وقرر الجهاز الطبي لفريق الزمالك خضوع مترجم باتشيكو لمسحة طبية أخري، خلال ساعات قليلة لتحديد إمكانية سفره بشكل نهائي مع البعثة البيضاء إلى السنغال، وفى حالة ظهور العينة الثانية سلبية سيتواجد برفقة البعثة للقيام بمهام عمله مع المدرب البرتغالي.

وقام نجل البرتغالى جايمى باتشيكو، بمهام المترجم الخاص لوالده خلال الفترة الماضية أثناء إصابة حسنى بكورونا حيث تولي ترجمه حديث والده من البرتغالية إلى الأسبانية ونقل تعليماته للاعبين قبل ترجمتها من الإنجليزية للعربية عن طريق اللاعبين الذين يجيدوا الحديث بالإنجليزية أمثال أحمد سيد زيزو.

وتواجد نجل باتشيكو، في المؤتمر الصحفي الأخير لوالده عقب مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري الأبطال ليقوم بترجمة حديث والده للغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك تولت إيناس مظهر مسئولة الإعلام بالاتحاد الأفريقي "كاف" ترجمة الحديث إلى اللغة العربية للصحفيين، وذلك بسبب إصابة مترجم الخواجة بفيروس كورونا المستجد.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك، على سفر بعثة الأبيض صباح السبت المقبل بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.