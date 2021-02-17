شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى أمنى لمباراة قمة دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حاليا اجتماع تنسيقى أمنى بين مسئولو اتحاد كرة اليد ووزارة الداخلية وهيئة إستاد القاهرة بشأن مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها السادسة مساء غدا الخميس بإستاد القاهرة فى الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية للموسم المحلى 2020 / 2021 .

أصدر هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد فرمان بأبلاغ ناديا الأهلى و الزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة إستاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية .

جاء تحديد ملعب مباراة القمة فى ستاد القاهرة بعد حضور هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد إلى مقر وزارة الشباب و الرياضة من أجل تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لإنقاذ مباراة القمة من التأجيل فى ظل مطالبة إستاد القاهرة الحصول على الموافقة الأمنية بشأن إقامة اللقاء .

يأتى حضور نصر للوزارة عقب إجتماع مجلس إدارة الإتحاد لتوسط الوزير فى إستعجال الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بإقامة المباراة على صالة إستاد القاهرة بدون جمهور بعد نقلها من صالة حسن مصطفى بعد رفض المسئولين اللعب على الصالة بعد انتهاء بطولة العالم، وطالب مسئولو ستاد القاهرة اتحاد كرة اليد بضرورة إحضار موافقة أمنية لإستضافة مباراة القمة بين فريقى الأهلى و الزمالك فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 .

ويسعى اتحاد كرة اليد إلى الحصول على موافقة أمنية عاجلة فى ظل اقتراب موعد اللقاء الذى لا يتبقى على إقامته سوى 24 ساعة ، حيث أنه يقام بدون جمهور وفقا لما أعلنه هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.