شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوجه الدعوة لانفانتيو ومسئولى فيفا لحضور مئوية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة الي جياني انقانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من اجل حضور مئوية اتحاد الكرة في 3 من ديسمبر المقبل وتوجيه الدعوة الي عدد من المسؤولين بالاتحاد الدولي والاتحادات الاهلية للتواجد في المئوية.

وقرر مسؤولو اتحاد الكرة بدأ انطلاق الاحتفالات بمئوية الجبلاية من شهر ابريل المقبل حتي نهاية العام الجاري .

استقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة.

كما يتضمن كتيب مئوية اتحاد الكرة العديد من نجوم كزة القدم المؤثرين وأيضا الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية.

وتقرر تخصيص درع خاص لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى مئوية اتحاد الكرة المصرى، المقرر لها يوم 3 ديسمبر من العام الجارى، فى الاحتفالية الخاصة بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة، باعتبار صلاح أفضل لاعب محترف فى تاريخ مصر بعد حصوله على العديد من الجوائز والألقاب العالمية ومنها أفضل ثالث لاعب فى العالم وحصوله على أفضل لاعب أفريقى مرتين