شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محلل أداء الزمالك بكورونا قبل السفر للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب أحمد شعبان محلل الأداء بالجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة التي أجراها إيجابية.

وتأكد غياب محلل الأداء عن رحلة الزمالك إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري، حيث استقر الجهاز الفنى، على سفر بعثة الزمالك صباح السبت المقبل بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

وطلب الجهاز الطبي للزمالك من محلل الأداء عزل نفسه تماما في الفترة القادمة وعدم الاختلاط بأى شخص لحين تحويل نتيجة عينته الخاصة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، ونجحت إدارة النادي فى توفير طائرة خاصة لسفر البعثة، حيث اتفقت مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمي، في ظل رغبة الإدارة فى تذليل كافة العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث.