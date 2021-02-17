7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،شيكابالا يقترب من تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلى بسبب رحلة السنغال ،الأهلي يعيد فتح ملف ضم حارس مرمى فى ميركاتو الصيف .

الأهلي يعيد فتح ملف ضم حارس مرمى فى ميركاتو الصيف

تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ملف تدعيم حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما عاد هذا الملف لطرح نفسه عى سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء، فرغم اتفاق الجميع في القلعة الحمراء والشارع الكروي المصري بصفة عامة على أن محمد الشناوي حارس الفريق هو الأفضل داخل الكرة المصرية وربما الأفريقية الفترة الماضية.

شيكابالا يقترب من تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلى بسبب رحلة السنغال

يدرس البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك تواجد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق فى التشكيلة الأساسية لمواجهة الإسماعيلى الليلة ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز.

4 منتخبات فقط يشاركون فى بطولة أفريقيا لـشباب الطائرة بعد انسحاب أفريقيا الوسطى

تقرر مشاركة 4 منتخبات فقط فى بطولة أفريقيا للشباب للكرة الطائرة التى تسضيفها مصر بدءا من يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة بعد إعتذر أفريقيا الوسطى عن المشاركة .

الأهلي راحة غدا ويتوجه إلى تنزانيا الجمعة