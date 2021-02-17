شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على المقاولون العرب 1 /0 فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأخر المقاولون العرب أمام أسوان بنتيجة 1 /0 مع نهاية الشوط الأول فى اللقاء الذى يجمعهما على على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بهدف عبد العزيز موسى " زيزو " لاعب أسوان لفريقه أمام ذئاب الجبل فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول .

في مواجهة صعبة للفريقين يخوضها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد وداع كأس مصر أمام بتروجت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما شهد أخر ظهور له بالدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تعادل تماسيح النيل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 12 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فاز في 2 وتعادل في خمسة لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف وما زال لديه مباراتين مؤجلتين.

ويطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بتصحيح أوضاع الفريق لاسيما بعد تغريم كل لاعب 50 الف جنيه بعد وداع الكأس في المقابل يسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده منذ توليه مسئولية تدريب زهرة الجنوب خلفاً لسامى الشيشينى.