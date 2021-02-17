شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تلجأ لوزير الشباب ضد اللجنة الثلاثية بسبب تكاليف المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عدد من أندية الدوري الممتاز اللجوء إلي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي من أجل التدخل بسبب قرار اتحاد الكرة بتحمل الاندية تكاليف مسحات كورونا قبل المباريات في بطولة الدوري الممتاز بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الموارد لبعض من هذه الأندية الي جانب مطالبة اتحاد الكرة لكل نادي بارسال 3 ملايين جنيه ثمن المسحات في الفترة الماضية.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.

فى السياق ذاته، قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تأجيل مباريات أى فريق فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم حال إصابة اثنين من حراسه بفيروس كورونا المستجد، وأخطرت الجبلاية الأندية بهذا الأمر.

وكشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل أى مباراة حال وجود 5 حالات كورونا فى فريق واحد بينهم حارس مرمى واحد، أما اذا كانت الإصابات عبارة عن اثنين فقط لحراس المرمى سيتم ايضا تأجيل اللقاء.