شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الحكم توفيق طلب للمشاركة في أمم أفريقيا بالمغرب تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم علي الحكم المصري المساعد أحمد توفيق طلب للمشاركة في كأس الامم الافريقية تحت 17 سنة التي تستضيفها دولة المغرب في شهر مارس المقبل ليكون احمد توفيق هو الممثل المصري الوحيد في البطولة.

واخطرت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم المصري أحمد توفيق طلب بقرار الإتحاد الافريقي من اجل تجهيزه للبطولة خاصة ان طلب سبق له المشاركة في اكثر من بطولة دولية من قبل.

كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه تم صرف جميع مستحقات الحكام المتأخرة حتي شهر يناير الماضي ، لمختلف الأقسام وهي الدرجة الأولي و الثانية و الثالثة و الرابعة ، والتي تصل إلى 4.5 مليون جنيه متأخرات.

أكد مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال المستحقات المالية الخاصة بالحكام إلي المناطق من أجل صرفها للحكام منذ عدة أيام ، وبالتالي لا يوجد أي متأخرات للحكام بعد صرف جميع مستحقاتهم حتى شهر يناير المنقضي.