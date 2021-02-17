شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة النهائية لفراعنة السلة استعدادُا لتصفيات أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، عن القائمة النهائية التي يشارك بها الفراعنة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام في تونس بين 18 و21 فبراير الجاري، وأقام منتخب مصر معسكرا في تونس لمدة 5 أيام خاض من خلاله مباراتين وديتين أمام رواندا ومدغشقر.

ويشارك فراعنة السلة فى المجموعة الرابعة التى تضم، المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.

وجاءت القائمة النهائية للاعبين كالتالي:

يوسف شحاتة، وليد عبد الجواد، يوسف شوشة، حاتم بحيري، إيهاب أمين، محمد طه ميدو، علي محمد، عمر عزب، مصطفى مكاوي، أنس أسامة، هيثم كمال، أحمد بيبو.