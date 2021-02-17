شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مارس المنتخب يخاطب ليفربول لإستدعاء محمد صلاح للمشاركة أمام كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، علي استدعاء محمد صلاح، مهاجم ليفربول، للمشاركة امام كينيا وجزر القمر.

وطلب حسام البدري، من الجهاز الإداري للمنتخب، مخاطبة ليفربول رسميا، يوم 7 من مارس المقبل، بشأن استدعاء اللاعب، للمشاركة في المواجهة.

وسيدخل المنتخب، معسكر مغلق، يوم 22 من مارس المقبل، في القاهرة، استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر، المقررتين، خلال الشهر نفسه، الاولي في نيروبي، والثانية في القاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.