شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: الشوالى بيصالح جمهور الأهلى بسبب «اضرب يا بدرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر عبدالحميد «دونجا»، لاعب خط الوسط السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر، ان المعلق التونسى، عصام الشوالى، يغازل جماهير الأهلى خلال الفترة الماضية لمصالحتهم.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية: «الشوالى يغازل جمهور الأهلى ويصالحهم بعد تريند اضرب يا بدرى، الذى استمر لما يقرب من سنتين، وهو ما جعله يتغزل فى الأهلى ويطلق التصريحات التى تصب فى صالح الأحمر وجماهيره، بالإضافة لمشاركته فى إعلان لصالح احد الشركات الراعية للأهلى».