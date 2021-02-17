شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: تقرير الـ«تفويت» خطأ فردي وكل التقدير للإسماعيلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إن إدارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة، رفعت تقرير عاجل عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة اون تايم سبورتس يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من اعرق الاندية المصرية ذات الجماهيرية.

و بعرض هذا التقرير علي ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسي تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري علي الهواء مباشرة كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق و اتخاذ اجراءات رادعة.

وأكد صالح علي اعتذار ادارة القناة عن هذا الخطأ حتي و ان كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي و نادي الزمالك و اكد ان مجموعة قنوات اون تايم سبورتس تقف علي مسافة متساوية من كل الاندية المصرية و تنبذ كل تصرف يدعو للتعصب او اشعال اي فتنة جماهيرية.