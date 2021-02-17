شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعمق جراح المقاولون بهدف «موسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي اسوات بقيادة علاء عبدالعال ثلاث نقاط غاليه عقب فوزة على المقولون العرب بهدف نظيف سجله عبدالعزيز موسي في الدقيقة الثانية مت عمر المباراة .

رفع أسوان رصيده إلى 14 وتجمد المهزوم عند 11 نقطة.

قدم الفريقين أداء طيبًا بعدما سعي كل منهما لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث وهو ما منح الأفضلية لأبناء الجنوب في استغلال تواضع نتائج المقاولون العرب الأخيرة في خطف الفوز.