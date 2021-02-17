شكرا لقرائتكم خبر عن «أون تايم» تدرس إيقاف خطاب وفريق الإعداد بعد تقرير «التفويت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل مجموعة قنوات أون تايم سبورت أن هناك اجتماعا طارئا لمسؤولي القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي لمناقشة أزمة التقرير الذي تمت إذاعته في صباح اليوم، في برنامج كريم خطاب، تحت عنوان مواجهة الزمالك والإسماعيلي لا تحتمل المجاملات أو التفويت.

وقال المصدر فى تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تم اتخاذ قرارات مبدئية بإحالة المذيع وفريق الإعداد الخاص بالبرنامج للتحقيق بمعرفة إدارة القناة والشؤون القانونية لمعرفة المتسبب في هذا الخطأ غير المقبول».

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن إدارة القناة هي التي طالبت كريم خطاب بالاعتذار على صفحته الشخصية.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع رئيس قناة أون لتوضيح الأمر، لكنه طلب إعادة الاتصال به ومنحه بعض الوقت لانشغاله باجتماع طارئ في القناة.