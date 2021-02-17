شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2021 بنتيجة 2 -0 لصالح ليفربول , وسجل الاهداف كلا من محمد صلاح في الدقيقة 53 وساديو ماني في الدقيقة 58 من المباراة ليضع ليفربول قدما للتأهل في دور ال 16 انتظارا للحسم في مباراته القادمة على ملعبه.

قدم لاعبي ليفربول مباراة جيدة خاصة انها خارج ملعبهم وكان ايضا متوسط تقييم من المواقع والصحف الانجليزية مرتفعا حيث حصل اقل اللاعبين على متوسط تقييم 7 درجات وهما اللاعبين فينالدوم وفيرمينو يليهم روبرتسون وتياجو حيث حصلا على متوسط تقييم 7.3 , أما افضل اللاعبين تقييما في المباراة فكان اللاعب كورتيس جونز حيث حصل على متوسط تقييم 8.2 درجات , يليه لاعبنا محمد صلاح ومعه اللاعب سايدو مانو حيث حصلا على تقييم 8 درجات ثم يأتي بعدهم اللاعب ارنولد ترينت بمتوسط تقييم 7.6 درجة.

وفيما يلي متوسط تقييم لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الانجليزية بعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري ابطال اوروبا