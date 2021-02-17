شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مبكر بين الأهلي والزمالك على لاعب طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو الزمالك والأهلى في صراع جديد على ضم محمد شحاتة، صانع ألعاب طلائع الجيش ومنتخب مصر للشباب للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ مسؤولو القطبين الحديث مع اللاعب لإقناعه بالموافقة على الانضمام لأحدهما قبل فتح الأمر مع مسؤولى طلائع الجيش لشراء اللاعب.

يذكر أن طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ12 ببطولة الدوري برصيد 12 نقطة، بعد خوض 13 لقاء.