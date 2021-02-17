شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان» و«دابو» يقودان سيراميكا أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الأساس، الذي يخوض به مباراة الاتحاد السكندري، التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - خالد صبحي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - صالح جمعة - ميدو جابر.

خط الهجوم: شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا - محمد مسعد.